سيول وواشنطن وطوكيو تطلق مجموعة عمل بشأن التهديدات السيبرانية لكوريا الشمالية

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أطلقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان مجموعة عمل ثلاثية لمواجهة الأنشطة السيبرانية غير القانونية لكوريا الشمالية والتي تستخدمها لتمويل برامجها لتطوير الأسلحة النووية والصاروخية.ووفقا لوزارة الخارجية في سيول، عقدت السلطات الدبلوماسية للدول الثلاث اجتماعا افتتاحيا لمجموعة العمل في طوكيو أمس الخميس.وشارك في المحادثات كل من "لي جون إيل" مدير إدارة شؤون كوريا الشمالية النووية في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، و"جونغ باك" نائب الممثل الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية، و"هيديو إيشيزوكي" سفير اليابان المسؤول عن السياسات السيبرانية.وخلال المحادثات، تبادلت الدول الثلاث تقييماتها لمنظمات القرصنة وسرقة العملات المشفرة في كوريا الشمالية، وكذلك بشأن العاملين الكوريين الشماليين في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وناقشت سبل مواجهة تلك الأنشطة السيبرانية غير القانونية.واتفقت الأطراف الثلاثة على تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي والقطاع الخاص لمنع العمال الكوريين الشماليين غير الشرعيين من العمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات.وقد تم إطلاق مجموعة العمل الثلاثية ضمن إجراءات متابعة الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الرئيس "يون صوك يول" والرئيس الأمريكي "جو بايدن" ورئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" خلال قمة "كامب ديفيد" في أغسطس الماضي.