الحساب الجاري الكوري يسجل فائضا للشهر السادس على التوالي في أكتوبر

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سجل الحساب الجاري لكوريا الجنوبية فائضا للشهر السادس على التوالي في شهر أكتوبر الماضي.ووفقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة، بلغ فائض الحساب الجاري لشهر أكتوبر 6.8 مليار دولار أمريكي.وفي حين ظل الحساب الجاري يسجل فائضا لمدة 6 أشهر على التوالي، بلغ الفائض المجمع للأشهر العشرة الأولى من هذا العام 23.3 مليار دولار، بانخفاض نسبته 14.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وواصل حساب السلع تحقيق فائض لمدة 7 أشهر ليصل إلى 5.35 مليار دولار، بينما زادت الصادرات بنسبة 7.6% على أساس سنوي إلى 57 مليار دولار في أكتوبر، لتتعافى للمرة الأولى منذ 14 شهرا، وتراجعت الواردات بنسبة 4.3% على أساس سنوي إلى 51.6 مليار دولار.وتقلص العجز في حساب الخدمات إلى 1.25 مليار دولار في أكتوبر من العجز البالغ 3.19 مليار دولار في الشهر الأسبق.