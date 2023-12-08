كوريا تسعى لاستضافة قمة ثلاثية مع الولايات المتحدة واليابان العام القادم

Photo : KBS News

قال المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي إنه يسعى لعقد قمة ثلاثية تجمع الرئيس "يون صوك يول" مع الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الياباني خلال العام القادم في كوريا الجنوبية.وأوضح مسؤول رئاسي رفيع المستوى أمس الخميس أن من بين الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال قمة "كامب ديفيد" في أغسطس الماضي أن يتم عقد قمة ثلاثية مرة واحدة على الأقل سنويا، وأضاف أن سيول تستكشف أفكار واشنطن وطوكيو بشأن عقد تلك القمة.وحول الموضوعات المحتمل مناقشتها خلال الاجتماعات بين كبار مستشاري الأمن القومي في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، والمقرر عقدها اليوم الجمعة وغدا السبت، قال المسؤول إن موضوعات المناقشة ستشمل الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال قمة أبريل بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وكذلك قمة "كامب ديفيد".ووفقا للمسؤول، من المتوقع أن يناقش مستشارو الأمن القومي للدول الثلاث مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك الأمن الاقتصادي، والتكنولوجيا المتقدمة، والتبادلات بين الأجيال القادمة.