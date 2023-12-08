استجواب رئيس الحزب الديمقراطي السابق في قضية الرشوة النقدية

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مَثُل الرئيس السابق للحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "سونغ يونغ غيل" أمام النيابة للاستجواب بشأن فضيحة الرشوة النقدية المرتبطة بانتخابات قيادة الحزب لعام 2021.ووصل "سونغ" إلى مكتب النيابة العامة لمنطقة سيول المركزية في حوالي الساعة 8:25 من صباح اليوم الجمعة، وهو استجوابه الأول في تهم الرشوة والتمويل السياسي غير القانوني.وفي حديثه للصحفيين قبل الدخول إلى مكتب النيابة، اتهم "سونغ" النيابة العامة بأن لها دوافع سياسية، حيث امتدت التحقيقات إلى عمليات تفتيش واستجواب لحوالي 100 من المرتبطين به، بالإضافة إلى تحقيقات منفصلة بسبب عدم القدرة على تلفيق أدلة لإدانته.وأشار رئيس الحزب الديمقراطي السابق إلى عزمه رفض إصدار بيان في أثناء الاستجواب، قائلا إن محاولة شرح عدم عدالة القضية لوكلاء النيابة لا جدوى منها، وبالتالي فإنه سيفعل ذلك أمام القاضي.وتشتبه النيابة في تورط "سونغ" أو تغاضيه عن توزيع إجمالي 94 مليون وون، أي حوالي 72 ألف دولار أمريكي، نقدا على بعض نواب الحزب الديمقراطي قبل مؤتمر الحزب في مايو 2021، حيث فاز "سونغ" برئاسة الحزب.ويُتهم "سونغ" أيضا بتلقي 305 ملايين وون من الأموال السياسية غير القانونية من إحدى الشركات بين يناير 2020 وأغسطس 2021.