مسؤول أمريكي يشير لضرورة التركيز على تعزيز الردع الموسع ضد كوريا الشمالية

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قال "كيرت كامبل" منسق الرئاسة الأمريكية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، إنه ردا على التهديدات النووية الكورية الشمالية، فإنه يجب على الإدارة الأمريكية التركيز بشكل أكبر على الردع الموسع لتوفير مظلة نووية للدول الحليفة للولايات المتحدة.جاء ذلك في بيان ألقاه "كامبل" أمام جلسة استماع عقدها مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الخميس للمصادقة على تعيينه نائبا لوزير الخارجية، حيث أشار إلى أن كوريا الشمالية رفضت جميع الجهود الدبلوماسية التي بذلتها الحكومة الأمريكية، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستركز على تعزيز الردع الموسع بالتعاون مع كوريا الجنوبية واليابان.وأعرب "كامبل" عن قلقه من قيام كوريا الشمالية بتطوير صواريخ بعيدة المدى، وتعزيز قدراتها النووية، وزيادة إمداداتها العسكرية لروسيا.وشدد "كامبل" على أهمية التعاون الوثيق مع الدول الحليفة، بما في ذلك كوريا الجنوبية واليابان، للاستجابة للمخاطر في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.كما أعرب عن أمله في تعزيز التعاون بين واشنطن وسيول وطوكيو في مجالات سلاسل التوريد والطاقة.وقد رشح الرئيس الأمريكي "جو بايدن" يوم الأول من نوفمبر الماضي "كيرت كامبل" لمنصب نائب وزير الخارجية.