عدد المواليد في كوريا يسجل أقل مستوياته في الـ3 أرباع الأولى من هذا العام

Photo : YONHAP News

سجل عدد المواليد الجدد في كوريا الجنوبية خلال الـ3 أرباع الأولى من هذا العام أقل مستوياته على الإطلاق.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الجمعة، بلغ إجمالي عدد المواليد الجدد في كوريا الجنوبية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام 177 ألف مولود، مسجلا بذلك أقل مستوياته منذ أن بدأ إعداد الإحصاءات ذات الصلة في عام 1981.وأشار التقرير إلى أن عدد المواليد الجدد كان قد بلغ 657 ألفا في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 1981، وظل منذ ذلك الحين يشهد انخفاضا مستمرا ليقل عن 300 ألف في عام 2017، ثم 200 ألف في العام الماضي.وقال التقرير إن معدل الخصوبة الكلي بلغ 0.7 طفل في الربع الثالث من هذا العام، بانخفض مقداره 0.1 طفل مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وتوقع التقرير أن يقل هذا المعدل أكثر ليصل إلى مستوى 0.6 طفل في الربع الأخير من هذا العام.