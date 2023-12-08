إطلاق فريق حكومي لمكافحة أمراض الجهاز التنفسي لدى الأطفال والشباب

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أطلقت الحكومة الكورية فريقا خاصا للعمل على مكافحة أمراض الجهاز التنفسي المعدية التي يزداد انتشارها لدى الأطفال والشباب في البلاد.وقالت رئيسة الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "جي يونغ مي" في تصريحات أدلت بها اليوم الجمعة، إنه تم إطلاق فريق يضم مسؤولين من الوكالة، ومن وزارة الصحة والرفاهية، ووزارة الأغذية وسلامة الأدوية، ووزارة التعليم، ضمن الجهود الرامية إلى الاستجابة لزيادة انتشار أمراض الجهاز التنفسي، بما في ذلك الإنفلونزا والمفطورة الرئوية.وأضافت "جي" أن الفريق سيعمل، على أساس أسبوعي، على مراقبة الأوضاع بشأن توفير أسرّة في المستشفىات وأدوية للعلاج، ودعت أفراد الشعب إلى زيارة العيادات والمستشفيات القريبة منهم عند ظهور أي أعراض، مع ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، والالتزام بإجراءات الحجر الصحي الفردية.كما نصحت بعدم القلق المفرط بشأن انتشار مرض المفطورة الرئوية، موضحة أن هذا المرض ينتشر في كوريا كل فترة، بما يتراوح بين 3 و4 أعوام، ويتطلب من حوالي 5% فقط من المصابين دخول المستشفى للعلاج.