3.3 % زيادة في الصادرات الكورية في أول 10 أيام من ديسمبر

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طبقا لتقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الاثنين، بلغت قيمة صادرات كوريا في العشرة أيام الأولى من شهر ديسمبر الجاري 15 مليارا و792 مليون دولار، بزيادة نسبتها 3.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.كما زاد متوسط حجم الصادرات اليومية على أساس عدد أيام العمل بنسبة 18% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وكان عدد أيام العمل خلال الفترة المذكورة 7 أيام.وأشار التقرير إلى أن قيمة الصادرات من السفن شهدت زيادة بنسبة 41.3%، والسيارات بنسبة 13.2%، فيما انخفضت قيمة صادرات أشباه الموصلات بنسبة 4%.أما قيمة الواردات خلال تلك الفترة فبلغت 17 مليارا و198 مليون دولار، بانخفاض نسبته 15.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما أدى إلى تسجيل عجز تجاري بقيمة مليار و406 ملايين دولار.بهذا بلغ إجمالي حجم العجز التجاري الكوري منذ بداية هذا العام وحتى الآن 15 مليارا و856 مليون دولار.