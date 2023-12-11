كوريا الشمالية تدين الفيتو الأمريكي ضد قرار للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة

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أدانت كوريا الشمالية الولايات المتحدة لاستخدامها حق النقض، فيتو، ضد قرار للأمم المتحدة يطالب بوقف إنساني فوري لإطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية. وأصدر "كيم سون كيونغ" نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي لشؤون المنظمات الدولية، تلك الانتقادات في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، أمس الأحد. وقال كيم إن رغبة المجتمع الدولي في إحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط قد تم "دهسها بقسوة" مرة أخرى، بسبب تعسف وطغيان أحد الأعضاء الدائمين المتعجرفين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وقال نائب الوزير إن إساءة استخدام الولايات المتحدة لحق النقض من أجل حماية حليفتها التي قتلت عشرات الآلاف من المدنيين، هو مظهر من مظاهر المعايير المزدوجة غير القانونية وغير المعقولة، وهو كذلك أيضا ذروة "الشر غير الإنساني". وأضاف كيم أنه إذا كانت الولايات المتحدة تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، فإن إطلاق كوريا الشمالية لقمر التجسس العسكري الأخير، الذي يهدف إلى حماية أمنها وشعبها والسلام والاستقرار الإقليميين، لا ينبغي أيضا اعتباره غير قانوني. وقد استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد قرار للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي، رغم تأييد جميع أعضاء مجلس الأمن الآخرين تقريبا وعشرات الدول الأخرى، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة. وجاء التصويت في المجلس المؤلف من 15 عضوا بأغلبية 13 صوتا مقابل صوت واحد، وامتناع المملكة المتحدة عن التصويت.