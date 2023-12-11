استجواب رئيس وكالة التدقيق بشأن التحقيق مع الرئيسة السابقة للجنة الحقوق المدنية

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تم استجواب الأمين العام لوكالة التدقيق الحكومية في كوريا الجنوبية بشأن مزاعم بأن وكالته قادت تحقيقا ذا دوافع سياسية مع الرئيس السابق للجنة مكافحة الفساد والحقوق المدنية.وغادر "ريو بيونغ هو"، الأمين العام لمجلس التدقيق والتفتيش، مبنى مكتب تحقيقات الفساد لكبار المسؤولين في المجمع الحكومي في "كوا تشون" في حوالي الساعة 1:10 من صباح أمس الأحد، بعد استجوابه لأكثر من 15 ساعة اعتبارا من صباح السبت.وفي أثناء مغادرته المكتب، أخبر ريو الصحفيين بأنه لا يستطيع تقديم تفاصيل عن الاستجواب، لكنه قدم شرحا عن نظام التدقيق الخاص بوكالة التدقيق الحكومية.وكانت الوكالة قد أجرت تفتيشا خاصا العام الماضي على "جون هيون هوي" الرئيسة السابقة للجنة الحقوق المدينة، بناء على شكاوى مقدمة ضدها، بما في ذلك سلوكها في العمل.ويشتبه في أن ريو أجرى ذلك التفتيش للضغط على جون، التي عينها الرئيس السابق مون جيه إين في يونيو 2020، وذلك من أجل الاستقالة من المنصب قبل انتهاء فترة ولايتها البالغة ثلاثة أعوام.وقد نفى ريو هذه الاتهامات بشكل قاطع، مدعيا أن التفتيش كان تدقيقا مشروعا وفقا للقوانين والممارسات.