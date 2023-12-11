ارتفاع حاد في أسعار المشروبات الكحولية في كوريا خلال شهر نوفمبر

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شهدت كوريا ارتفاعا حادا في أسعار المشروبات الكحولية خلال الشهر الماضي.وقال تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية أمس الأحد، إن مؤشر أسعار المستهلكين للبيرة قد وصل إلى 112.45 نقطة في نوفمبر، بزيادة نسبتها 5.1% مقارنة بالعام الماضي، ليسجل أكبر زيادة منذ فبراير، عندما ارتفع بمقدار 5.9%. وكان الرقم، الذي ارتفع إلى 7.1% في أكتوبر من العام الماضي، قد تباطأ إلى 7% في يناير، و5.9% في فبراير، و3.6% في مارس، و0.7% في أبريل، بسبب بسبب الحملة الحكومية لتخفيض الأسعار.كما ارتفع سعر خمر السوجو، وهو مشروب كحولي مقطر كوري شهير، بنسبة 4.7% على أساس سنوي في الشهر الماضي، وهي أكبر زيادة منذ نمو الأسعار بنسبة 8.6% في فبراير.وتعزى هذه الارتفاعات إلى ارتفاع الأسعار من قبل شركات المشروبات الكحولية. كما قفزت أسعار الويسكي بنسبة 9.6% في نوفمبر لتحقق أكبر زيادة منذ نموها بنسبة 12.5% في فبراير.