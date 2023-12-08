الرئيس الكوري يبدأ زيارة رسمية إلى هولندا

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سيقوم الرئيس يون صوك يول بزيارة رسمية تستغرق أربعة أيام إلى هولندا خلال هذا الأسبوع. ووفقا للمكتب الرئاسي في سيول، فإن يون والسيدة الأولى "كيم كون هي" سيسافران إلى تلك الدولة الأوربية اليوم الاثنين بدعوة من الملك "ويليم ألكسندر"، ليصبح أول رئيس كوري جنوبي يقوم بزيارة رسمية إلى هولندا منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1961.وقال المكتب الرئاسي إن الرئيس يون سيركز خلال الزيارة على تعزيز التعاون الثنائي في قطاع أشباه الموصلات. وفي يوم الغد الثلاثاء، سيزور الرئيس الكوري وملك هولندا المقر الرئيسي لشركة "إيه إس إم إل"، التي تعد أكبر شركة لتصنيع معدات صنع الرقائق، في "فيلدهوفن"، حيث يخطط الجانبان للقيام بجولة في المرافق الرئيسية ومناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال أشباه الموصلات.وقال المكتب الرئاسي إن الرئيس التنفيذي لشركة "سام سونغ" للإلكترونيات "لي جيه يونغ"، ورئيس شركة "إس كي"، "تشي تيه وون"، يخططان للانضمام إلى يون خلال زيارته إلى تلك الشركة الهولندية، وأضاف أن يون سيكون أول رئيس أجنبي تتم دعوته داخل منشأة التصنيع في الشركة. وقالت المتحدثة الرئاسية "كيم سو كيونغ" في تصريحات أدلت بها أمس الأحد إنه من أجل تشكيل تحالف للرقائق، يخطط يون لإنشاء آلية حوار جديدة بشأن أشباه الموصلات، وتوقيع مذكرة تفاهم، والمشاركة في مناقشات لتنفيذ مشروعات مشتركة.