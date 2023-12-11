يون يقول إن زيارته إلى هولندا تستهدف رفع مستوى التعاون في أشباه الموصلات

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قال الرئيس الكوري يون صوك يول إن زيارته الرسمية لهولندا سوف تركز على تعزيز التعاون في مجال أشباه الموصلات باعتباره "الركيزة الأساسية" للتعاون الثنائي بين البلدين. وفي مقابلة مكتوبة مع وكالة الأنباء الفرنسية نشرت أمس الأحد، أكد يون على أن المناقشات حول التعاون في مجال الرقائق هي "أولوية قصوى" لزيارته الرسمية إلى هولندا.وقال إن سيول وأمستردام لديهما فهم مشترك بأن الاقتصاد والأمن لا ينفصلان، مشددا على أن النمو العالمي المستقر والمستدام لصناعة أشباه الموصلات يعد مصلحة أساسية لكلا البلدين. وأعرب يون عن أمله في إنشاء آلية أكثر انتظاما لمناقشة سلاسل التوريد في صناعة الرقائق العالمية خلال رحلته، وأضاف أن كوريا الجنوبية تخطط لتعزيز التعاون في مجال الرقائق بشكل كبير مع هولندا بالإضافة إلى الدول الكبرى الأخرى مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان.وفيما يتعلق بالزيارة المقررة لشركة "إيه إس إم إل" لصناعة معدات صنع الرقائق، قال يون إنها ستمثل نقطة تحول حاسمة لتحالف أشباه الموصلات بين البلدين.ومن المقرر أن يبدأ يون زيارة رسمية إلى هولندا تستغرق أربعة أيام، اليوم الاثنين، ليصبح أول رئيس كوري جنوبي يقوم بمثل هذه الزيارة لتلك الدولة الأوربية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1961.