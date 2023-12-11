كوريا تشهد أمطارا غزيرة حتى الغد الثلاثاء مع تساقط ثلوج في كانغ وان

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من المتوقع هطول أمطار وثلوج في جميع أنحاء كوريا الجنوبية اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء. وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية اليوم إنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة تزيد معدلاتها عن 120 ملليمترا على مقاطعة كانغ وان الشرقية والمناطق الجبلية في جزيرة جيجو حتى الغد الثلاثاء، مع ما بين 20 إلى 80 ملليمترا من الأمطار في المناطق الجنوبية الشرقية، وأكثر من 100 ملليمتر في المناطق الساحلية الشرقية ومقاطعة شمال كيونغ سانغ.ومن المتوقع أن تتلقى المناطق الساحلية الجنوبية في مقاطعة جنوب جولا ما بين 20 إلى 60 ملليمترا من الأمطار، في حين من المحتمل أن تتلقى المناطق الأخرى ومنطقة العاصمة ما بين 10 إلى 40 ملليمترا. ومن المرجح أن تشهد المناطق الجبلية في شمال مقاطعة كانغ وان ذات درجات الحرارة المنخفضة، ثلوجا كثيفة يزيد سمكها عن 30 سنتيمترا. ومن المتوقع أن تتراجع حدة هطول الأمطار صباح الغد الثلاثاء، وأن تشهد المناطق الساحلية وجزيرة جيجو رياحا قوية تزيد سرعتها عن 20 مترا في الثانية حتى يوم الغد.وسوف تنخفض درجات الحرارة القصوى بعد ظهر اليوم الاثنين بما بين خمس وسبع درجات، لتصل إلى ما بين سبع و16 درجة، بما في ذلك عشر درجات في سيول.