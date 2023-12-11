البرلمان الكوري يبدأ جلسة استثنائية اليوم الاثنين لتمرير ميزانية 2024

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سيبدأ البرلمان الكوري جلسته الاستثنائية لشهر ديسمبر اليوم الاثنين، لتمرير ميزانية العام القادم 2024، والتعامل مع القضايا الأخرى التي لم يتم حلها.واتفقت الأحزاب السياسية على عقد جلسة استثنائية مدتها 30 يوما وعقد جلسات عامة يومي 20 و28 ديسمبر، وكذلك يوم 9 يناير، لمعالجة فشل البرلمان في الالتزام بالموعد النهائي المحدد في يوم 2 ديسمبر للمصادقة على ميزانية العام القادم.ويعتزم المعسكران الحاكم والمعارض تسريع المفاوضات وإقرار مشروع قانون الميزانية خلال الجلسة العامة يوم الأربعاء من الأسبوع القادم. ومع ذلك، مع احتمال أن يكون إقرار القانون مثيرا للجدل مع تمسك الحزبين ببعض بنود الميزانية، فإن الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي يعتزم طرح مشروع قانون خاص به إذا لم يتم تضييق الخلافات مع حزب قوة الشعب الحاكم.ومن المتوقع أيضا أن يتصادم الطرفان حول تحقيقين خاصين في فضيحة تطوير منطقة "ديه جانغ دونغ"، وقضية التلاعب بالأسهم التي يُزعم أنها تتعلق بالسيدة الأولى "كيم كون هي". وتخطط المعارضة لتمرير اقتراحات من جانب واحد لتعيين اثنين من المحققين الخاصين للتحقيق في هذه القضايا في جلسة عامة يوم 28 ديسمبر.