ثبات أسعار اليوريا ومخزونها رغم تعليق الصادرات من الصين

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ظلت أسعار ومخزون اليوريا في كوريا الجنوبية عند المستويات العادية على الرغم من تعليق الصين لتصدير ذلك المركب.وقالت السلطات الكورية المسؤولة اليوم الاثنين إنه حتى يوم الخميس الماضي، بلغ سعر اليوريا المباع في المضخات على مستوى البلاد ألفا و602 وون للتر الواحد، أي حوالي دولار و22 سنتا، بينما تتراوح الأسعار المعتادة بين 1300 و1800 وون. واتضح من خلال مسح حكومي أيضا أن 96.5% من محطات الوقود في جميع أنحاء البلاد لديها مخزون من اليوريا. وقد وقعت الحكومة الكورية مؤخرا عقدا لاستيراد حوالي عشرة آلاف طن من اليوريا من دولة أخرى غير الصين، مما سيزيد من مخزون كوريا من اليوريا من ثلاثة أشهر اعتبارا من نهاية نوفمبر الماضي، إلى أربعة أشهر اعتبارا من يوم الجمعة الماضي.ويجري حاليا إعداد نظام اختبار سريع بهدف تسريع استيراد هذه المادة الصناعية، كما سيتم أيضا تطبيق رسوم جمركية مخفضة على اليوريا المستوردة من إندونيسيا والمملكة العربية السعودية، ضمن الجهود المبذولة لتنويع مصادر الواردات، إلى جانب النظر في تعزيز مرافق الإنتاج المحلية.