كوريا ترسل خبراء لتفقد تصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما

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أرسلت الحكومة الكورية فريقا من الخبراء إلى اليابان لتفقد الجولة الرابعة من عملية تصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما النووية المعطلة.وقال نائب رئيس مكتب تنسيق السياسات الحكومية الكورية "بارك كو يون"، في موجز صحفي أمس الأحد، إن فريقا يتكون من خبراء تابعين للمعهد الكوري للسلامة النووية قد توجه إلى اليابان يوم السبت، وسوف يزور المكتبَ الدائم للوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة فوكوشيما، إلى جانب المنشآت الرئيسية في المحطة، وذلك في إطار الجهود الكورية التي تهدف إلى التأكد مما إذا كانت الجولة الرابعة من عملية تصريف المياه الملوثة ستجري بما يتماشى مع خطة شركة طوكيو للطاقة الكهربائية.وكانت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية قد أنهت الجولة الثالثة من عملية تصريف المياه الملوثة يوم العشرين من شهر نوفمبر الماضي، وسوف تنفذ الجولة الرابعة من عملية التصريف حتى شهر مارس من العام القادم، بحيث يتم تصريف إجمالي 31 ألفا و200 طن من المياه الملوثة في البحر، خلال الأربع جولات.