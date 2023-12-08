كوريا تسعى لجذب 20 مليون سائح أجنبي في العام القادم

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وضعت الحكومة الكورية خطة لجذب 20 مليون سائح أجنبي وتحقيق 24.5 مليار دولار من العائدات السياحية خلال العام القادم، بزيادة مقدارها 2.5 مليون سائح، و3.8 مليار دولار، مقارنة بعام 2019.وتم الكشف عن هذه الخطة في الدورة الثامنة من اجتماعات استراتيجية تنمية السياحة الوطنية التي عقدت يوم الجمعة الماضي في مدينة كوانغ جو برئاسة رئيس الوزراء "هان دوك سو".وبموجب هذه الخطة، سيتم اتخاذ تدابير لتوفير المزيد من الراحة اللازمة للأجانب للسياحة في كوريا الجنوبية، خاصة بشأن الهجرة والتسوق والمواصلات.وسوف يتم بموجبها أيضا توسيع آفاق تطبيق نظام الإعفاء من رسوم التأشيرة الإلكترونية، والذي كان مقتصرا بشكل مؤقت على السياح الصينيين، لتشمل السياح من فيتنام والفلبين وإندونيسيا، حتى نهاية العام القادم.كما ستتم مضاعفة الحد الأقصى للاسترداد الفوري للضرائب للسياح الأجانب، وزيادة عدد المحلات التجارية التي تستفيد من مزايا الاسترداد الفوري بنسبة 40%.وتخطط الحكومة لتنظيم مهرجان تخفيضات كوريا الكبرى في شهري يناير وفبراير من العام القادم، ومهرجان الكي- بيوتي في شهر يوليو، ومهرجان الهالليو كبير الحجم في سبتمبر، بمناسبة عام زيارة كوريا 2023- 2024.وسوف تقيم الحكومة فعاليات تشويقية للسياحة في كوريا خلال العام القادم في 25 مدينة على مستوى العالم، كما ستفتح مكاتب للترويج للسياحة في كوريا في 10 دول، منها السويد ونيوزلاندا.