سفراء ثماني دول أعضاء لدى الناتو يزورون كوريا هذا الأسبوع

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من المقرر أن يقوم وفد يتكون من سفراء ثماني دول أعضاء لدى منظمة حلف شمال الأطلنطي "ناتو"، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا، بزيارة لكوريا الجنوبية خلال يومي الثالث عشر والرابع عشر من شهر ديسمبر الجاري.ويرى المراقبون أن هذه الزيارة تأتي ضمن محاولة منظمة الناتو لتعزيز علاقاتها مع منطقة المحيطين الهندي والهادئ.ويعد حلف الناتو تحالفا عسكريا دوليا يضم في عضويته 31 دولة من أمريكا الشمالية وأوربا.وفي أثناء إقامة الوفد في كوريا، سيعقد محادثات مع المسؤولين الحكوميين الكوريين ذوي الصلة بالشؤون الخارجية والدفاع، وعدد من الأكاديميين، لبحث سبل تنمية التعاون بين كوريا الجنوبية وحلف الناتو.كما ستجري خلال تلك المحادثات مناقشة إجراءات المتابعة لما اتفق عليه في القمة بين كوريا ومنظمة الناتو في شهر يوليو الماضي، بما في ذلك رفع مستوى علاقات التعاون، وتعزيز التعاون في 11 مجالا، منها الدفاع السيبراني والتكنولوجيا العسكرية المتطورة.وكان حلف الناتو قد صنف في العام الماضي روسيا كتهديد مباشر، والصين كتحدٍ، للدول الأعضاء في الحلف.وقال "ينس ستولتنبرغ" أمين عام حلف الناتو في شهر يوليو الماضي إن الحلف سوف يتعاون بشكل أوثق مع أربع دول في منطقة المحيطين الهندي والهادئ من أجل إنشاء نظام دولي قائم على الأعراف والقواعد.