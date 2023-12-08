الحكومة ترفع مستوى رواتب صغار الضباط وضباط الصف في الخطوط الأمامية

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تخطط وزارة الدفاع الكورية لزيادة رواتب ضباط الجيش المبتدئين وضباط الصف في الوحدات الحدودية والسفن الحربية، لتصل رواتبهم السنوية إلى 50 مليون وون، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تحسين ظروف عمل أفراد القوات المسلحة.وقالت الوزارة إنه سيتم الانتهاء من تنفيذ هذه الخطة الهادفة لتحسين الرعاية الاجتماعية للجنود في عام 2027، مع مراعاة ظروف خدمتهم الخاصة.وبموجب هذه الخطة، سيتم رفع مستوى الرواتب السنوية لضباط الصف وصغار الضباط في الوحدات الحدودية إلى مستوى 49 مليون وون و50 مليون وون على التوالي على أكثر التقدير.كما سيتم دفع بدل مقابل حمل التراخيص المهنية للطيارين وخبراء التقنيات السيبرانية، وزيادة الراتب الشهري لأفراد الجنود من 1.3 مليون وون حاليا إلى حوالي مليوني وون في عام 2025.وسوف يتم تحسين ظروف إقامتهم من خلال استيعاب ما يتراوح بين جنديين و4 جنود في غرفة واحدة في الوحدات العسكرية، بدلا من 9 جنود حاليا.وتخطط الوزارة لنشر 4 طائرات إسعاف مروحية عسكرية إضافية حتى عام 2027 لدعم عملية نقل المرضى في حالات الطوارئ.