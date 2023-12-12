الحزب الحاكم يتعهد بتنازل أعضائه عن حقوقهم المكتسبة غير المقبولة

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تعهد رئيس حزب قوة الشعب الحاكم "كيم كي هيون" بأن يتخلى جميع أعضاء الحزب عن الحقوق المكتسبة التي تعتبر غير مقبولة بالنسبة للشعب.وأدلى كيم بهذا التصريح خلال اجتماع للمجلس الأعلى للحزب أمس الاثنين، حيث قال إن حزب قوة الشعب سيستجيب لدعوات الشعب لإحياء سبل العيش والاقتصاد بتصميم قوي.وفي معرض شكره لكل عضو في لجنة الابتكار الخاصة بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص، والتي تم حلها الآن، قال كيم إنه يتفق مع الاتجاه والهدف الأساسي للتوصيات التي قدمتها اللجنة، لكنه أشار أيضا إلى أن بعض الاقتراحات يصعب تطبيقها في الوضع السياسي الحالي.وقال كيم إن لجنة الحزب للتخطيط للانتخابات العامة العام القادم تبذل جهودا لإحداث تغييرات أكثر جذرية من تلك التي اقترحتها لجنة الابتكار.وتعهد بعدم ادخار أي جهد ودعم لضمان أن تنعكس الاقتراحات القيمة للجنة الابتكار بشكل فعال في منظمات الحزب المتعددة، بما في ذلك اللجنة التي سيتم إنشاؤها قريبا لإدارة ترشيحات الحزب لمرشحي البرلمان.