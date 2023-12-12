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السياسية

الحكومة ترفض استكمال الموافقة على الشقق التي لا تستوفي معايير الضوضاء الداخلية

Write: 2023-12-12 10:07:34

الحكومة ترفض استكمال الموافقة على الشقق التي لا تستوفي معايير الضوضاء الداخلية

Photo : YONHAP News

تخطط الحكومة الكورية لمنع استكمال إجراءات الموافقة على الشقق التي لا تستوفي المعايير المحددة فيما يتعلق بمستوى الضوضاء التي يمكن سماعها بين الطوابق.
وكشفت وزارة النقل أمس الاثنين عن خطوات لمعالجة الضوضاء بين الوحدات السكنية داخل مباني الشقق. وبموجب هذه التدابير، سيتم اختبار عينة من الوحدات السكنية بحثا عن مثل هذه الضوضاء في منتصف البناء، وستكون ملزمة بتنفيذ تدابير للتعويض عن أوجه القصور إذا فشلت في استيفاء المعايير.
وفي حالة عدم إجراء مثل هذه التحسينات، لن تمنح الحكومات المحلية الموافقة النهائية على تلك المباني، مما يجعل من المستحيل على المستأجرين أو المشترين الانتقال إليها.
وتأتي هذه الخطوة الأخيرة وسط انتقادات بأن القاعدة الحالية تنصح فقط بأعمال البناء التجميلية في حالة عدم استيفاء معيار الضوضاء الأرضية، كما أنه لا توجد عقوبات على المخالفين.


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