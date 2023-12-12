الدولية كوريا الشمالية تتهم الغرب في تقرير رسمي بانتهاك حقوق الإنسان

اتهمت كوريا الشمالية الولايات المتحدة والدول الغربية بانتهاك حقوق الإنسان في تقرير نشره مركز أبحاث حقوق الإنسان التابع للنظام الكوري الشمالي.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أمس الاثنين إن الجمعية الكورية لدراسات حقوق الإنسان نشرت ذلك التقرير بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين على اعتماد الأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأضافت وكالة الأنباء المركزية أن التقرير يهدف إلى المساهمة في تحسين وتعزيز حقوق الإنسان عالميا، والسعي إلى إيجاد حلول لهذه القضية على المستوى الدولي.

ومع ذلك، ادعت الوكالة أن الكرامة والحقوق المذكورة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تُنتهك حاليا بلا رحمة في الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى التي تعج "بالشرور الاجتماعية"، مثل العنصرية وجرائم الأسلحة. وزعمت أيضا أنه في دول الاتحاد الأوربي، فإن حالات التمييز العنصري والاضطهاد والتمييز ضد المرأة وإساءة معاملة الأطفال تحطم أرقاما قياسية جديدة كل عام.

وادعى التقرير أيضا أن حقوق الإنسان مضمونة في كوريا الشمالية، وقال إن مواطنيها يتمتعون بحقوق "لا تقبل المساومة"، و"حياة مباركة" في ظل النظام الذي يفي بمسؤوليته تجاه هذه القضية على الساحة الدولية. وفي تقرير سنوي لمؤسسة "فريدوم هاوس" بعنوان "الحرية في العالم 2023"، حصلت كوريا الشمالية على مجموع درجات في مجال الحرية ثلاث درجات من أصل 100، لتحتل المرتبة الأخيرة على مستوى العالم.

