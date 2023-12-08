النائب عن حزب قوة الشعب تشانغ جيه وان لن يترشح للانتخابات العامة في أبريل

Photo : YONHAP News

أعلن النائب البرلماني تشانغ جيه وان من حزب قوة الشعب الحاكم، وهو أحد أقرب المقربين من الرئيس يون صوك يول، أنه لن يترشح للانتخابات العامة المقررة العام القادم.وقال تشانغ لقناة كي بي إس اليوم الثلاثاء إنه قرر تقديم تضحية سياسية نهائية من أجل إنجاح حكومة يون وانتصار الحزب الحاكم في الانتخابات العامة. وأضاف النائب عن حزب قوة الشعب الحاكم أنه على الرغم من أهمية مسيرته السياسية وناخبي منطقته، فإن نجاح الحكومة يحل محل كليهما، كما أن فوز حزب قوة الشعب في الانتخابات العامة هو الحد الأقل الأساسي المطلوب لتحقيق هذا الهدف.ويعتزم تشانغ الإعلان عن هذا القرار رسميا في مؤتمر صحفي اليوم، بعدما كان قد ألمح إلى هذا القرار أمس الاثنين في منشور كتبه على شبكات التواصل الاجتماعي بعد زيارة لقبر والده، "تشانغ سونغ مان"، الذي كان قد شغل منصب نائب رئيس البرلمان، حيث قال إنه سيتوقف للحظة.وتأتي خطوة تشانغ بعد حل لجنة الإصلاح التابعة لحزب قوة الشعب قبل الموعد المحدد، وسط ردود فعل داخلية عنيفة بشأن التوصيات التي تضمنت منع النواب الذين يشغلون مناصب متعددة من الترشح في معاقل الحزب، وهي السياسة التي احتج عليها بشدة تشانغ، الذي ظل نائبا عن بوسان لثلاث فترات برلمانية.