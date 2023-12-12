القوات الإسرائيلية تقول إنها تحاصر آخر معاقل حماس في شمال قطاع غزة

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قال وزير الدفاع الإسرائيلي "يوآف غالانت" إن قواته تطوق آخر معقلين لحركة حماس في شمال قطاع غزة.ووفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، قال غالانت في مؤتمر صحفي أمس الاثنين إن قواته حاصرت معاقل حماس المتبقية في كل من جباليا والشجاعية، وهي على وشك تفكيك وحدات حماس هناك.وقال غالانت أيضا إن المئات من مقاتلي حماس قد استسلموا خلال الأيام القليلة الماضية. أما يحيى السنوار، زعيم حركة حماس في قطاع غزة، فادعى الوزير الإسرائيلي أن مصير جميع قادة ومسلحي حماس رفيعي المستوى سيكون إما الاستسلام أو الموت.وفيما يتعلق بدعوات المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار، قال غالانت إن الحرب ستنتهي عندما تحقق إسرائيل أهدافها، في حين أشار إلى أن الجيش والحكومة يدرسان بجدية جميع التعليقات والطلبات المقدمة من الولايات المتحدة.