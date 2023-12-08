الأمم المتحدة تستثني كوريا الشمالية من الدول المؤهلة للمساعدات الإنسانية للعام الرابع

Photo : KBS News

قال تقارير بثها راديو صوت أمريكا وراديو آسيا الحرة الأمريكي وغيرهما اليوم، إن الأمم المتحدة استثنت كوريا الشمالية من قائمة الدول المؤهلة للحصول على مساعدات إنسانية، للعام الرابع على التوالي.وفي خطة المساعدات الإنسانية الدولية لعام 2024، التي كشف عنها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، تم تخصيص ميزانيات لكل من أفغانستان وميانمار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بينما لم يتم تخصيص ميزانية لكوريا الشمالية.وكانت كوريا الشمالية قد أغلقت حدودها الوطنية في عام 2020 لمنع دخول فيروس كورونا، مما أدى إلى استحالة التحقق من أنشطة الدعم في الموقع، وبالتالي استبعدت الأمم المتحدة كوريا الشمالية من قائمة الدول المؤهلة للحصول على مساعدات منذ عام 2021.وصرحت "إيري كانيكو" المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأنه من الضروري أن يعود موظفو الأمم المتحدة إلى كوريا الشمالية في أسرع وقت ممكن من أجل توفير المساعدات واستئناف الأنشطة التي ظلت متوقفة منذ عام 2020، مشيرة إلى أن سبب عدم إدراج كوريا الشمالية ضمن قوائم المساعدات منذ عام 2021 يرجع إلى عدم التمكن من وضع خطة للأنشطة هناك بسبب صعوبة الدخول إلى كوريا الشمالية ونقص المعلومات القابلة للتحقق.