بدء سباق الانتخابات العامة الثانية والعشرين في كوريا

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بدأ اليوم الثلاثاء سباق الانتخابات العامة الثانية والعشرين في كوريا، مع انطلاق عملية تسجيل المرشحين التمهيديين.وفي هذا السياق، سيتلقى مركز المراقبة على الانتخابات طلبات تسجيل المرشحين التمهيدين بدءا من اليوم، قبل 120 يوما من موعد إجراء الانتخابات في العاشر من أبريل من العام القادم.ويمكن لمن يرغب في الترشح التقدم بالوثائق الضرورية بما في ذلك شهادات العلاقات الأسرية والسجل الجنائي، مع إيداع مبلغ 3 ملايين وون، أي ما يعادل حوالي ألفين ومائتي دولار، بدءا من الساعة التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء، في فروع مركز مراقبة الانتخابات.وبالنسبة لأولئك الذين يشغلون حاليا مناصب عامة، بما في ذلك الموظفون الحكوميون، فسوف يتوجب عليهم الاستقالة من مناصبهم من أجل التسجيل كمرشحين تمهيديين، أو الاستقالة حتى يوم الـ11 من يناير القادم للمشاركة في الانتخابات.وفي حالة التسجيل كمرشحين تمهيديين، سيمكنهم تنظيم حملات انتخابية قبل فترة الحملات الرسمية، بما في ذلك إنشاء مكتب انتخابي، وارتداء حزام كتف، وتوزيع بطاقات عمل للحملة، وإرسال مواد ترويجية ضمن نطاق معين، وطلب الدعم عبر الهاتف.كما سيمكنهم أيضا جمع أموال دعم سياسي بما يصل إلى مائة وستين مليون وون، أي ما يساوي حوالي مائة وعشرين ألف دولار، عن طريق إنشاء جمعيات الدعم.