حاكم منطقة بريمورسكي كراي الروسية يزور كوريا الشمالية

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زار وفد من حكومة منطقة "بريمورسكي كراي" الروسية كوريا الشمالية من أجل مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم إن الوفد الروسي الذي يرأسه "اوليغ كوجي مياكو" حاكم منطقة "بريمورسكي كراي"، قد وصل إلى مطار بيونغ يانغ الدولي أمس، وكان في استقباله نائب وزير الاقتصاد الكوري الشمالي "جي كيونغ سو".وأضاف التقرير أن وزارة الاقتصاد الخارجي الكورية الشمالية أقامت مأدبة ترحيبية للوفد الروسي في فندق "كوريا" في بيونغ يانغ.وكان "كوجي مياكو" قد قال في مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام الروسية الشهر الماضي إنه سيزور بيونغ يانغ من أجل مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات السياحة والتجارة والزراعة، كما أعرب عن الاهتمام بالتعاون في مجال السياحة مع كوريا الشمالية، مشيرا إلى أن الكثير من سكان الإقليم، بمن في ذلك الأطفال والبالغون، كانوا يستمتعون بالاستراحة في المنتزهات ومعسكرات الأطفال في كوريا الشمالية خلال أيام الاتحاد السوفيتي السابق.وأوضح أنه سيدرس خطة لتوفير بعض الأراضي الزراعية للمزارعين الكوريين الشماليين.ومن المرجح أن تتم أيضا مناقشة مسألة إرسال عمال كوريين شماليين إلى هناك، رغم أنه لم يذكر ذلك صراحة، لأنه يعد انتهاكا للعقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي ضد كوريا الشمالية.الجدير بالذكر أن روسيا، بما في ذلك إقليم بريمورسكي كراي، تعاني من نقص في العمالة بسبب تعبئة الكثير من الشباب الروس في الحرب ضد أوكرانيا.وتجري كوريا الشمالية وروسيا مناقشات حول تعزيز التعاون والتبادلات في مختلف المجالات، منذ القمة بين البلدين التي عقدت في قاعدة فوستوشني الفضائية في منطقة أمور في الشرق الأقصى يوم 13 سبتمبر الماضي.