تنصيب جو هي ديه رئيسا للمحكمة العليا

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تولى القاضي "جو هي ديه" رسميا منصب الرئيس السابع عشر للمحكمة العليا في كوريا الجنوبية.وفي حفل التنصيب الذي أقيم في القاعة المركزية في مقر المحكمة العليا، أكد الرئيس الجديد للمحكمة على أهمية حل مشكلة طول عملية التقاضي، وقال إن المواطنين لا يمكنهم الحصول على حق استصدار أحكام قضائية سريعة، الأمر الذي يزيد من معاناتهم.وأضاف أنه بما أن تأخر صدور الأحكام القضائية يحدث لأسباب متعددة، فإن هناك حاجة إلى تحليل تلك الأسباب من مختلف الزوايا.وقال جو أيضا إنه سيضع نظاما عادلا لإدارة شؤون الموظفين إلى جانب زيادة عدد القضاة.ومع تنصيب رئيس جديد للمحكمة العليا، بدأت المحكمة في عملية اختيار قضاة جدد، حيث أعلنت أنها ستبدأ في قبول الترشيحات غدا الأربعاء الثاني عشر من ديسمبر، بهدف تعيين بديليْن لكل من القاضي "آن تشول سانغ"، والقاضية "مين يو سوك"، اللذين سيتقاعدان في الأول من يناير القادم.وبما أن تعيين قاضٍ في المحكمة العليا يستغرق عادة حوالي 3 أشهر، بما في ذلك عملية الإعلان وانعقاد جلسة استماع في البرلمان، فمن المرجح أن تشهد أعمال محاكمة الاستئناف بعض التأخير.