بنك التنمية الآسيوي يحافظ على توقعاته لنمو الاقتصاد الكوري عند 2.2%

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حافظ بنك التنمية الآسيوي على توقعاته لنمو الاقتصاد الكوري في العام القادم عند مستوى 2.2%، فيما رفع توقعاته لمعدل التضخم في كوريا بنسبة 0.3% لكل من هذا العام والعام القادم.وطبقا لبيانات صادرة عن وزارة المالية الكورية اليوم الأربعاء، قال بنك التنمية الآسيوي في تقريره حول التوقعات الاقتصادية الآسيوية لعام 2023 إن معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لكوريا الجنوبية سيصل إلى 2.2%، مثلما توقع في شهر سبتمبر الماضي دون تغيير.وكان البنك المركزي الكوري والمعهد الكوري المالي قد توقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي الكوري إلى 2.1% في العام القادم، بينما توقع صندوق النقد الدولي ومعهد التنمية الكوري أن يصل المعدل إلى 2.2%.وأشار تقرير البنك الآسيوي إلى أن الاقتصاد الكوري يمر حاليا بوضع تختلط فيه عوامل إيجابية وسلبية في آن واحد، بما في ذلك انتعاش الصادرات، واستمرار عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.وتوقع التقرير أن يصل معدل النمو الاقتصادي الكوري إلى 1.3% هذا العام، فيما سيصل متوسط معدل النمو في الدول الآسيوية إلى 4.8%.