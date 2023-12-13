الحكومة الكورية تمدد تخفيضات ضريبة الوقود لشهرين إضافيين

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قررت الحكومة الكورية تمديد تخفيضات الضرائب على الوقود لمدة شهرين حتى فبراير القادم، في مقابل ارتفاع أسعار النفط العالمية من أجل تخفيف الأعباء العامة.وكشف وزير المالية الكوري "تشو كيونغ هو" عن هذا القرار أمس الثلاثاء في تصريحات للصحفيين في المقر الحكومي في مدينة سيجونغ، حيث من المقرر أن تنتهي تلك التخفيضات الضريبية في نهاية هذا الشهر.ونتيجة لذلك، فإن التخفيض الحالي على ضريبة الوقود بنسبة 25% على البنزين و37% على الديزل وغاز البترول المسال، سيظل قائما حتى فبراير القادم.وقد تم تطبيق هذه المعدلات المخفضة على البنزين منذ يناير وعلى الديزل وغاز البترول المسال منذ يوليو من العام الماضي.وقال "تشو" إن الحكومة توصلت إلى استنتاج مفاده أن هناك حاجة للمزيد من مراقبة مختلف العوامل، حيث لا يزال العرض والطلب على النفط يشهد العديد من التقلبات.وردا على سؤال عما إذا كانت الخطوة الأخيرة قد تم اتخاذها مع الأخذ في الاعتبار الانتخابات العامة القادمة في أبريل، قال "تشو" إن الحكومة قررت تمديد تخفيضات ضريبة الوقود لمدة شهرين بدلا من أربعة أو ستة أشهر لتجنب مثل هذا الفهم الخاطئ.