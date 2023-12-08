كوريا الشمالية وروسيا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي

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قال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الأربعاء إن وزير العلاقات الاقتصادية الخارجية الكوري الشمالي "يون جونغ هو" عقد محادثات مع حاكم منطقة "برويمورسكي كراي" الروسية "أوليغ كوجي مياكو" أمس الثلاثاء في بيونغ يانغ.وحضر المحادثات عدد من المسؤولين من الجانبين، بمن فيهم نائب وزير العلاقات الاقتصادية الخارجية الكوري الشمالي "جي كيونغ سو"، وأعضاء الوفد الروسي، والقائم بأعمال السفارة الروسية لدى كوريا الشمالية.وأضافت الوكالة أنه تم في المحادثات بحث القضايا المتعلقة بسبل رفع مستوى التعاون الاقتصادي الإقليمي بين كوريا الشمالية وروسيا.وقالت إنه تم توقيع بروتوكول الاجتماع الثالث عشر لمجموعة العمل الثنائية للتعاون التجاري والاقتصادي بين اللجنة الكورية الشمالية لتنمية التجارة الدولية وحكومة منطقة "بريمورسكي كراي".وقد وصل وفد من حكومة "بريمورسكي كراي" الروسية إلى بيونغ يانغ أول من أمس الاثنين لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي مع كوريا الشمالية.وهناك توقعات بأن الجانبين ناقشا القضايا المتعلقة بإرسال عمال كوريين شماليين إلى روسيا، رغم حظره بقرارات مجلس الأمن الدولي.ومن جانبها، قالت وكالة المخابرات الوطنية الكورية الجنوبية إنها تراقب عن كثب تحركات كوريا الشمالية الأخيرة بشأن إرسال عمال إلى روسيا.