انعقاد الاجتماع الثاني للمجموعة الاستشارية النووية بين كوريا والولايات المتحدة

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ستعقد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الاجتماع الثاني للمجموعة الاستشارية النووية هذا الأسبوع، من أجل مناقشة سبل تعزيز الردع النووي ضد كوريا الشمالية.وأعلن المكتب الرئاسي الكوري أمس الثلاثاء أن الاجتماع سيُعقد في واشنطن يوم الجمعة، وذلك بعد حوالي خمسة أشهر من انعقاد الاجتماع الافتتاحي في سيول.وسوف يقود الاجتماع القادم مسؤولو مكتب الأمن القومي من الجانبين، كما سيحضره أيضا مسؤولون من وزارة الدفاع ووزارة الخارجية والجيش والمخابرات.وسوف يقوم المشاركون بمراجعة التقدم المحرز في تنفيذ الخطط التي تمت مناقشتها في الاجتماع الافتتاحي، ووضع خطط للمرحلة التالية.وقال المكتب الرئاسي الكوري إنه يعتقد أن الجانبين سينفذان بنشاط إعلان واشنطن الذي اعتمده الرئيس يون صوك يول والرئيس الأمريكي جو بايدن في أبريل الماضي، كما سيعززان القدرات القوية على تنفيذ الردع النووي ضد كوريا الشمالية.