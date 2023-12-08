إقامة حفل ترحيبي للرئيس يون في هولندا

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أقام ملك هولندا "ويليم ألكسندر" حفل استقبال كبيرا أمس الثلاثاء ترحيبا بالرئيس الكوري "يون صوك يول" في مستهل زيارته الرسمية.وبدأ الحفل باصطفاف حرس الشرف الهولندي في ساحة "دام" في العاصمة أمستردام، وتلا ذلك أداء النشيد الوطني الكوري وإطلاق 21 طلقة تحية. وبعد المراسم، وضع الرئيس يون إكليلا من الزهور على نصب تذكاري للحرب، وشارك في مأدبة غداء مع الملك قبل حضور مأدبة عشاء رسمية.ومن المقرر أن يزور الرئيس الكوري أيضا بصحبة ملك هولندا، المقرَ الرئيسي لشركة "إيه إس إم إل" المتخصصة في تصنيع معدات إنتاج أشباه الموصلات، كما سيرافق الرئيس في زيارته لتلك الشركة الرئيس التنفيذي لشركة سام سونغ للإلكترونيات "لي جيه يونغ" ورئيس شركة إس كي "تشيه تيه وان". وبذلك سيصبح يون أول رئيس أجنبي يتفقد الغرف النظيفة في شركة "إيه إس إم إل" وهي الشركة الوحيدة عالميا التي تقوم بتوريد آلات الطباعة الحجرية فوق البنفسجية المستخدمة في صنع الرقائق الدقيقة المتقدمة.وسوف يعقد يون اليوم الأربعاء قمة ومأدبة غداء مع رئيس الوزراء الهولندي "مارك روته"، لمناقشة التعاون في مجال أشباه الموصلات بالإضافة إلى موضوعات أخرى. ويتضمن برنامج رحلة الرئيس أيضا زيارة إلى مدينة لاهاي، وزيارة لمتحف يكرم الدبلوماسي الكوري الذي أرسله الملك "كو جونغ" إلى مؤتمر لاهاي الثاني للسلام في عام 1907. وسوف يعود الرئيس يون إلى سيول غدا الخميس.