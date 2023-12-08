يون يتعهد بدعم التعاون في صناعة الرقائق بين كوريا الجنوبية وهولندا

Photo : YONHAP News

تعهد الرئيس يون صوك يول بتعزيز الاتصال المباشر بين حكومتي كوريا الجنوبية وهولندا وتقديم كل المساعدة اللازمة لنجاح مشروعات أشباه الموصلات المشتركة بين البلدين.وجاء هذا التعهد خلال زيارة الرئيس الرسمية لهولندا، التي تستغرق أربعة أيام، خلال زيارته أمس الثلاثاء للمقر الرئيسي ل شركة "إيه إس إم إل" الرائدة في مجال تصنيع معدات إنتاج الرقائق، في مدينة "فيلدهوفن"، مع ملك هولندا "ويليم ألكسندر".وفي اجتماع مع قادة الأعمال من البلدين، أعرب الرئيس يون عن أمله في أن استمرار نمو تحالف أشباه الموصلات بين البلدين. وحضر الاجتماع الرئيس التنفيذي لشركة سام سونغ للإلكترونيات "لي جيه يونغ" ورئيس شركة إس كي "تشيه تيه وان"، والمديرون التنفيذيون في شركة "إيه إس إم إل". وطلب يون من رئيس شركة "إيه إس إم إل" ومديرها التنفيذي "بيتر وينيك" التعاون بشكل وثيق مع الشركات الكورية الجنوبية لتعزيز الابتكار في صناعة أشباه الموصلات وتحقيق الاستقرار في سلسلة التوريد العالمية. وقال يون أيضا إنه سعيد جدا بالاستثمارات والتعاون بين شركات تصنيع الرقائق الثلاث، وأضاف أن الشركة الهولندية ستستثمر بشكل مشترك حوالي مليار دولار مع شركة سام سونغ للإلكترونيات لإقامة منشأة للبحث والتطوير في كوريا الجنوبية.كما زار الرئيس يون أيضا منشأة تصنيع "الغرفة النظيفة" في مقر شركة "إيه إس إم إل" مع ملك هولندا، ليصبح أول رئيس أجنبي يقوم بذلك.