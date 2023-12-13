واشنطن تفرض عقوبات على شركات شحن روسية لنقلها أسلحة كورية شمالية

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فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على شركات شحن روسية بسبب تورطها المزعوم في نقل أسلحة من كوريا الشمالية.وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية قائمة عقوبات جديدة أمس الثلاثاء، شملت كلا من: شركة "آي بي إي إكس" للشحن، وشركة "آزيا" للشحن، لمشاركتها في نقل ذخائر إلى روسيا.وتمتلك شركة "آي بي إي إكس" للشحن ثلاث سفن ترفع العلم الروسي بينما تدير "آزيا" ثماني سفن، ويقع مقرها في مدينة فلاديفوستوك، وقد قدمت تلك الإمدادات لوزارة الدفاع الروسية. كما تم إدراج ثلاث سفن شحن جاف تبحر تحت العلم الروسي، هي: "أركادي تشيرنيشيف"، و"كابتن ياكوبوفيتش"، و"ماريا"، على قائمة العقوبات. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية على موقعها على الإنترنت إنها قررت معاقبة تلك الكيانات المتورطة في نشر معدات عسكرية وذخائر من كوريا الشمالية إلى روسيا.وتعتقد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أن بيونغ يانغ قدمت كميات كبيرة من قذائف المدفعية لموسكو في الوقت الذي زار فيه وزير دفاعها "سيرغي شويغو" كوريا الشمالية، للالتقاء بـ"كيم جونغ أون" في أواخر يوليو الماضي.