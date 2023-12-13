تباطؤ نمو الوظائف في كوريا خلال شهر نوفمبر

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أضافت كوريا الجنوبية أقل من 300 ألف وظيفة في شهر نوفمبر الماضي مع تباطؤ النمو في عدد الوظائف الجديدة للمرة الأولى منذ أربعة أشهر.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء أن عدد العاملين بلغ 28 مليونا و698 ألفا في شهر نوفمبر الماضي، بزيادة مقدارها 277 ألفا على أساس سنوي، لكنه انخفض إلى أقل من 300 ألف للمرة الأولى منذ أربعة أشهر، تحديدا منذ شهر أغسطس الماضي.وارتفع معدل التوظيف لأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاما بمقدار 0.4 نقطة مئوية على أساس سنوي، ليصل إلى 63.1%. كما ارتفع معدل توظيف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاما بمقدار 0.6 نقطة مئوية على أساس سنوي ليصل إلى 69.6%.ووصل عدد العاطلين عن العمل إلى 676 ألفا في نوفمبر، بزيادة مقدارها 11 ألفا مقارنة بالعام الماضي، ليسجل أول زيادة منذ 32 شهرا، تحديدا منذ مارس 2021. وبلغ معدل البطالة 2.3% الشهر الماضي، دون تغيير عن نفس الشهر من العام الماضي.