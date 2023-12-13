كوريا الجنوبية تتعرض لعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية بسبب روسيا

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تم إدراج مواطن كوري جنوبي على قائمة العقوبات ذات الصلة بروسيا التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية.وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أمس الثلاثاء عن فرض عقوبات على أكثر من 150 كيانا وفردا من عدة دول، من بينها الصين وتركيا والإمارات العربية المتحدة، لدعم جهود المشتريات العسكرية الروسية. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان صحفي إن المواطن الكوري الجنوبي "لي دونغ جين" هو وكيل المشتريات الرئيسي لشركة "إيه كيه مايكرو تِك"، وهي شركة استحواذ مدعومة من موسكو لتكنولوجيا أشباه الموصلات الأجنبية، لشركات صناعة الإلكترونيات الدقيقة الروسية، والتي تم فرض عقوبات عليها في شهر يوليو الماضي.وأوضح البيان أن "لي" أدار شركات وهمية وشبكات دفع معقدة لتلبية طلبات شركة "إيه كيه مايكرو تِك" للمعدات والتكنولوجيا، بما في ذلك بعض العناصر المهمة في إنتاج أشباه الموصلات، من الشركات المصنعة في كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة.ويُمنع الأشخاص الخاضعون لمثل هذه العقوبات من زيارة الولايات المتحدة وممارسة الأعمال التجارية مع الشركات أو الأفراد هناك، كما تخضع أصولهم في كوريا أيضا للتجميد. وبشكل منفصل، أضافت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء أيضا، أكثر من 100 كيان وفرد متورطين في أعمال تسهل التهرب من العقوبات الروسية والتحايل عليها.