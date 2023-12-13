أسعار الواردات والصادرات الكورية تنخفض في نوفمبر للمرة الأولى منذ 5 أشهر

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انخفضت أسعار الواردات والصادرات في كوريا الجنوبية في شهر نوفمبر الماضي بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية وارتفاع قيمة الوون الكوري مقابل الدولار الأمريكي.ووفقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء، بلغ مؤشر أسعار الواردات 135.11 نقطة في نوفمبر، بانخفاض 4.1% عن شهر أكتوبر، ليسجل أول انخفاض منذ خمسة أشهر. كما انخفض مؤشر أسعار الصادرات بنسبة 3.2% مقارنة بشهر أكتوبر ليصل إلى 116.45 نقطة الشهر الماضي.وبالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، انخفض مؤشر أسعار الواردات بنسبة 8.5%، بينما انخفض مؤشر أسعار الصادرات بنسبة 7.2%.وأدى انخفاض أسعار النفط العالمية وارتفاع قيمة الوون مقابل الدولار إلى انخفاض هذيْن المؤشريْن، حيث انخفض سعر خام دبي، وهو المؤشر القياسي لكوريا الجنوبية، بنسبة 6.9% في نوفمبر، وارتفع سعر الوون مقابل الدولار بنسبة 3%.