الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

السياسية

كوريا الجنوبية وهولندا تتفقان على تشكيل تحالف لأشباه الموصلات في القمة الثنائية

Write: 2023-12-13 21:10:50Update: 2023-12-13 21:12:34

كوريا الجنوبية وهولندا تتفقان على تشكيل تحالف لأشباه الموصلات في القمة الثنائية

Photo : YONHAP News

اتفقت كوريا الجنوبية وهولندا على تشكيل تحالف لأشباه الموصلات. 
وكشف الرئيس "يون صوك يول" ورئيس الوزراء الهولندي "مارك روتي" عن الاتفاق في بيان مشترك صدر عقب قمتهما في "لاهاي" اليوم الأربعاء.
وأعلن الرئيسان أنهما يعترفون بالعلاقات التكميلية الخاصة التي تربط بين بلديهما فيما يتعلق بأشباه الموصلات، وأكدا من جديد التزام البلدين بتشكيل تحالف لأشباه الموصلات يشمل الحكومة والشركات والجامعات.
وفي محاولة لتحسين الشراكة الاستراتيجية بين بلديهما، اتفق "يون" و"روتي" أيضا على إنشاء حوار اثنين زائد اثنين لوزراء الخارجية والصناعة، وعقد اجتماعهم كل عامين.
وخلال الاجتماع، اتفقا أيضا على تسهيل تبادل المعلومات حول سلاسل التوريد للمواد الرئيسية، والتعاون في صناعة الطاقة النووية وقطاعات الطاقة المتجددة. 

وبالإضافة إلى الاجتماع على المستوى الوزاري، اتفق البلدان على إنشاء قنوات اتصال على مستوى العمل بين كبار مسؤولي وزارتي الخارجية والصناعة، وإنشاء برامج تعليمية للمتخصصين في أشباه الموصلات.
وقال المكتب الرئاسي إن الجانبين أعربا عن ارتياحهما الكبير للتطور الواسع النطاق للتعاون الثنائي في جميع المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والتجارة والثقافة.
وأضاف أن البلدين سيعززان التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك الأمن الاقتصادي والأمن البحري، للمساهمة في السلام والرخاء والأمن العالميين بصفتهما شريكين استراتيجيين.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;