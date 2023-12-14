رئيس الحزب الديمقراطي السابق يقرر إنشاء حزب جديد العام القادم

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أعلن الرئيس السابق للحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي ناك يون" رسميا عن عزمه إنشاء حزب جديد في العام القادم.وفي مقابلة معه على قناة "إس بي إس" أمس الأربعاء، أجاب "لي" بـ"نعم" عندما سئل عما إذا كان سيسعى إلى إنشاء حزب سياسي جديد، وأضاف أن الجهود ذات الصلة لا تزال في المراحل الأولى في الوقت الحالي.وحول الموعد المحدد لتأسيس الحزب، قال "لي" إنه سيكشف عن ذلك في رسالة سيوجهها بمناسبة العام الجديد.وقال رئيس الحزب الديمقراطي السابق إنه يهدف إلى جعل الحزب الجديد أكبر حزب في الانتخابات العامة، معتبرا أن مدى قوة أداء الحزب الثالث الجديد في الانتخابات سيكون هو المتغير الأكبر في السباق الانتخابي القادم.وأشار أيضا إلى أنه سيكون من المرغوب مواصلة التضامن مع النائبة المستقلة "يانغ هيانغ جا" والنائب المعارض السابق "غُم تيه صوب"، اللذين يسعيان إلى تحدي هيمنة الحزبين الرئيسيين في البلاد.وقد أسست "يانغ" بالفعل حزبا جديدا، بينما يعتزم "غُم" تأسيس حزب آخر أيضا.ومع ذلك، فيما يتعلق بالسعي للتضامن مع رئيس حزب قوة الشعب الحاكم السابق "لي جون صوك"، قال رئيس الحزب الديمقراطي السابق إنه لم يفكر في هذا الاحتمال بعد.