الحكومة الكورية تسعى لوضع تدابير لمساعدة الشباب المعزولين اجتماعيا

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كشفت الحكومة الكورية عن خطوات شاملة لمساعدة المراهقين والشباب المعزولين اجتماعيا، أو الذين يعيشون منعزلين في منازلهم أو غرفهم.وكشفت وزارة الصحة أمس الأربعاء عن مجموعة من 4 إجراءات خلال اجتماع بشأن سياسات الشباب برئاسة رئيس الوزراء "هان دوك سو".وتشمل تلك الخطوات إنشاء نظام لتحديد هؤلاء الشباب استباقيا، وإجراء مشروعات تجريبية لدعمهم، كما تشمل أيضا تعزيز شبكات الأمان في الحياة اليومية للأطفال في سن المدرسة، والأشخاص الذين بدؤوا العمل حديثا، فضلا عن توفير الأساس القانوني في المجتمع في محاولة لمنع تشكل هذه الحالات والتعامل معها.وقررت الحكومة وضع هذه الخطوات بعد أن وجد استطلاع أن هناك ما يصل إلى 540 ألف مراهق وشاب في كوريا منعزلون اجتماعيا أو يعيشون حياة منعزلة.وقد أجرت وزارة الصحة ذلك المسح لمدة 6 أشهر منذ مايو الماضي على 8 آلاف و874 شابا ومراهقا. ووفقا للاستطلاع، فإن السبب الأكبر وراء اختيار هؤلاء الأشخاص لعيش حياة منعزلة هو الصعوبات في كل من أماكن العمل، والعلاقات الشخصية، والمشاكل العائلية.وأعرب أكثر من 8 من بين كل 10 أشخاص ممن شملهم الاستطلاع عن نية واضحة للخروج من وضعهم الحالي، حيث بذل أكثر من 67% من المشاركين محاولات للخروج من العزلة، بما في ذلك توجيه استفسارات إلى المنظمات المتخصصة.ومن بين الذين شملهم الاستطلاع ممن لم يحاولوا العودة إلى الحياة العادية، قال 28.5% إنهم لم يقوموا بذلك لأنهم لم يعرفوا كيفية الحصول على المساعدة.