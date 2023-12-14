الإبلاغ عن حالتين إضافيتين من فيروس إنفلونزا الطيور شديد العدوى

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تم الإبلاغ عن حالتين أخريين للإصابة بالسلالة "إتش 5 إن 1" شديدة العدوى من فيروس إنفلونزا الطيور، في مزارع لإنتاج البيض، أمس الأربعاء.وأكدت سلطات الحجر الصحي الكورية أنه تم اكتشاف الحالتين في مزرعتين للدجاج في مدينة "إيك سان" في مقاطعة شمال "جولا"، حيث يوجد حوالي 133 ألف دجاجة لوضع البيض وحوالي 75 ألف دجاجة أخرى.وبهذه الحالات الجديدة، يصل عدد الحالات المؤكدة في مزارع الدواجن هذا الموسم إلى 10 حالات، ويجري حاليا اختبار 4 حالات أخرى مشتبه بها في مزارع في "كيم جي" بمقاطعة شمال "جولا".وأرسلت السلطات فريق استجابة أولية إلى المزارع في "إيك سان" لتنفيذ إجراءات الحجر الصحي، بما في ذلك تطويق المزارع المتضررة وإجراء دراسة وبائية وإعدام الدجاج.وأصدرت حكومة المقاطعة أمرا بمنع نقل الدواجن لمدة 24 ساعة حتى الساعة 10 مساء الخميس، لحظر حركة الأفراد والمركبات من مزارع الدواجن ومنشآت الثروة الحيوانية ذات الصلة.