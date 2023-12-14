كوريا تشهد أمطارا غزيرة حتى الغد الجمعة

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من المتوقع أن تشهد كوريا الجنوبية هطول أمطار غزيرة اليوم الخميس وغدا الجمعة.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية أن المنطقة الوسطى ستشهد هطول أمطار في الصباح، قبل أن ينتشر هطول الأمطار إلى معظم أنحاء البلاد في وقت لاحق من بعد ظهر اليوم.وتوقع التقرير أن تصل معدلات هطول الأمطار إلى 120 ملليمترا في المناطق الساحلية الشرقية من مقاطعة "كانغ وان" حتى يوم الغد، بينما ستشهد منطقة سيول الحضرية والمناطق الغربية من "كانغ وان" ومقاطعتا شمال وجنوب "تشونغ تشُنغ"، والأجزاء الشمالية من مقاطعة شمال "كيونغ سانغ"، ما يصل إلى 100 ملليمتر.وفي المناطق الجبلية الشمالية في "كانغ وان"، من المتوقع سقوط ما يصل إلى 30 سنتيمترا من الثلوج حتى يوم الغد الجمعة.وسوف تتراوح درجات الحرارة العظمى بعد ظهر اليوم بين 7 و15 درجة مئوية، أي أقل بمقدار 1 إلى 3 درجات مقارنة بالأمس الأربعاء.