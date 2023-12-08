سيول وواشنطن وطوكيو تعتزم تفعيل نظام بيانات الصواريخ الكورية الشمالية قريبا

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صرحت مسؤولة في الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، بأن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان ستبدأ قريبا في تفعيل نظام لتبادل بيانات التحذير بشأن إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ فور حدوثها.وقالت "ميرا راب هوبر"، مدير إدارة شؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ في مجلس الأمن القومي الأمريكي خلال منتدى في معهد "بروكينغز" في واشنطن أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة تسير على الطريق الصحيح للوفاء بوعدها بمشاركة تلك البيانات بحلول نهاية هذا العام، وأضافت أنه من المتوقع أن يتم تشغيل النظام خلال الأيام القليلة القادمة.وكانت واشنطن وسيول وطوكيو قد اتفقت على إطلاق ذلك النظام خلال هذا العام من أجل تحسين التعامل مع التهديدات النووية والصاروخية من قبل كوريا الشمالية.ومن ناحية أخرى، قالت "راب هوبر" إن الدول الثلاث ستعقد اجتماعات لوزراء التجارة وكذلك وزراء المالية في النصف الأول من العام القادم.وشددت على أن التزام الدول الثلاث بالتشاور معا للتعامل السريع مع التحديات والتهديدات الإقليمية لمصالحها وأمنها المشترك هو "أحد أهم الأمور" التي صدرت عن قمة "كامب ديفيد" الثلاثية.وأكدت "راب هوبر" أن هذا الالتزام لا يضع الدول الثلاث في "علاقة ضمان أمني ثلاثية رسمية"، وبالتالي لا ينتهك أي التزامات أمنية ثنائية قائمة بين الولايات المتحدة واليابان، أو بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.