الرئيس يون يزور موقع مؤتمر السلام الثاني في لاهاي

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زار الرئيس "يون صوك يول" أمس الأربعاء مبنى "ريدر زال"، الذي كان قد شهد انعقاد مؤتمر السلام العالمي الثاني في عام 1907.وتوجه "يون" إلى المبنى الواقع في مدينة "لاهاي" مع رئيس الوزراء الهولندي "مارك روته" بعد مأدبة غداء، ليصبح أول رئيس كوري جنوبي يقوم بمثل هذه الزيارة.وقال "يون" لـ"روته" إن هذا المبنى يعتبر مكانا مهما للغاية بالنسبة لكوريا الجنوبية، حيث إن الإمبراطور "كو جونغ" عاهل مملكة جوسون الكورية، كان قد أرسل 3 مبعوثين إلى "ريدر زال" في عام 1907 لحضور مؤتمر السلام، للكشف عن ظلم معاهدة "أولسا"، التي تعرف أيضا باسم معاهدة الحماية اليابانية الكورية، والتي حرمت كوريا من سيادتها الدبلوماسية لتصبح محمية تابعة للإمبراطورية اليابانية.وبعد ذلك زار "يون" متحف "اي جون" للسلام لإحياء ذكرى الدبلوماسي الكوري الذي كان أحد المبعوثين الذين أرسلهم الإمبراطور إلى "لاهاي"، ليصبح أول رئيس كوري يزور ذلك المتحف أيضا.وقال الرئيس إن كوريا الجنوبية الحرة لم تكن لتوجد اليوم بدون التضحيات التي قدمها الأبطال الوطنيون الذين ناضلوا من أجل استعادة السيادة الوطنية والاستقلال وسط ظروف قاسية.