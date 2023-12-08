الرئيس يون يؤكد أن كوريا تتمتع بالرخاء بفضل تضحيات قدامى المحاربين

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التقى الرئيس "يون صوك يول" أمس الأربعاء مع قدامى المحاربين الهولنديين الذين شاركوا في الحرب الأهلية الكورية، وذلك ضمن زيارته الرسمية إلى هولندا.وفي الاجتماع الذي عُقد في القصر الملكي في أمستردام، قال "يون" إن كوريا الجنوبية تتمتع حاليا بالحرية والسلام والازدهار بعد أن نهضت من رماد الحرب، بفضل تضحيات وتفاني أولئك الذين قاتلوا للدفاع عنها.وشدد على أن حكومة وشعب كوريا الجنوبية لن ينسوا أبدا دماء الشباب الهولندي الذين قاتلوا ضد الغزو الشيوعي قبل حوالي 70 عاما، مشيرا إلى دفن 122 جنديا هولنديا في مقبرة الأمم المتحدة التذكارية في مدينة "بوسان" الكورية.وبعد توجيه التحية للمحاربين القدامى وعائلاتهم، قدم الرئيس لأولئك المحاربين القدامى زيا خاصا من سيول لإحياء ذكرى تضحية وتفاني الجنود الذين قاتلوا في الحرب الكورية، بمناسبة الذكرى السبعين على إبرام اتفاقية الهدنة.وكانت هولندا هي الدولة الرابعة التي قررت إرسال قوات إلى الحرب الكورية بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا.