بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة

أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي، كما كان متوقعا على نطاق واسع في السوق المالية.وفي بيان أصدره بعد آخر اجتماع تعقده لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية هذا العام، قال البنك إنه قرر الحفاظ على النطاق المستهدف لسعر الفائدة عند 5.25% إلى 5.5%.وأشار البنك المركزي الأمريكي إلى أن النمو الاقتصادي تباطأ من وتيرته القوية في الربع الثالث، في حين أن النمو في عدد الوظائف تراجع قليلا منذ وقت سابق من العام لكنه ظل قويا، كما ظل معدل البطالة منخفضا. وأضاف أن التضخم تراجع خلال العام الماضي لكنه لا يزال مرتفعا.وفي يوم الأمس الأربعاء أيضا، أظهرت التوقعات الاقتصادية الفصلية لبنك الاحتياطي الفيدرالي أن سعر الفائدة القياسي سيصل إلى 4.6% بحلول نهاية عام 2024، أي أقل بمقدار 0.75 نقطة مئوية عن القيمة الحالية.ويتم تفسير هذه التوقعات على أنها تشير إلى أن البنك سيقوم بإجراء تخفيض بمقدار ربع نقطة مئوية على سعر الفائدة القياسي خلال العام القادم.وبعد قرار الأربعاء، ظلت الفجوة بين سعر الفائدة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وسعر الفائدة التي حددها البنك المركزي الكوري، كما هي عند نقطتين مئويتين، حيث أبقى البنك المركزي الكوري سعر الفائدة الرئيسي عند 3.5% الشهر الماضي.