جهود حكومية كورية لمنع زيادة التقلبات في السوق المالية

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طلب "تشو كيونغ هو" نائب رئيس الوزراء ووزير المالية والاستراتيجية الكوري من الجهات الحكومية ذات الصلة بذل جهود لمنع زيادة التقلبات في الأسواق المالية المحلية وأسواق الصرف الأجنبي.جاء ذلك في اجتماع طارئ للاقتصاد الكلي عقده "تشو" صباح اليوم بمشاركة الهيئات الحكومية ذات الصلة، حيث تمت مراجعة تأثيرات القرار الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتجميد سعر الفائدة، على الأسواق المالية داخليا وخارجيا.وحضر الاجتماع "لي تشانغ يونغ" محافظ البنك المركزي الكوري، و"كيم جو هيون" رئيس لجنة الخدمات المالية، و"لي بوك هيون" رئيس لجنة المراقبة المالية.وكان البنك المركزي الأمريكي قد قرر أمس تجميد سعر الفائدة الأساسي عند 5.5%، وهو نفس المستوى الذي كان عليه في شهري سبتمبر ونوفمبر الماضيين، وأوضح في بيان أصدره عقب ذلك أن التضخم ظل يظهر اتجاها تراجعيا، وتوقع إجراء ثلاثة تخفيضات في سعر الفائدة خلال العام القادم بمقدار 0.75%،، مما سيوسع نطاق التخفيضات مقارنة بشهر سبتمبر.وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "جيروم باول" في مؤتمر صحفي إن سعر الفائدة قد وصل إلى قمته تقريبا ضمن عملية التشديد النقدي، ومن ثم بدأت عملية مناقشة موعد تخفيض سعر الفائدة خلال الاجتماع، مشيرا إلى عدم استبعاد إمكانية زيادة سعر الفائدة مرة أخرى.وقد تبين أن القرار الأمريكي الأخير أسفر عن ارتفاع في أسعار الأسهم وانخفاض في أسعار الذهب، مع تزايد التوقعات بإجراء تخفيض مبكر في سعر الفائدة في الأسواق المالية الدولية.وقالت الحكومة الكورية إن الأسواق المالية المحلية ظلت مستقرة نسبيا مع إظهار أسعار الأسهم وأسعار الصرف اتجاهات مماثلة للدول الكبرى، كما أن الأسواق المالية بشكل عام في حالة جيدة، مع انخفاض سعر الفائدة على السندات الحكومية، بينما تستقر سندات الشركات وأسعار الفائدة قصيرة الأجل في السوق المالية.