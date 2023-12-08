توقعات بتراجع عدد سكان كوريا إلى 40 مليونا بحلول عام 2072

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أصدرت هيئة الإحصاءات الكورية تقريرا اليوم حول توقعات نمو عدد السكان خلال الخمسين عاما القادمة.وبناء على تلك التوقعات، سيبلغ إجمالي عدد السكان في كوريا الجنوبية حوالي 51 مليونا و750 ألف نسمة في العام القادم، وهو أعلى من هذا العام، لكنه سينخفض تدريجيا بعد ذلك إلى أن يصل إلى 41 مليونا و110 آلاف نسمة في عام 2050، ثم إلى أقل من 40 مليونا بحلول عام 2072، بحيث يصل إلى حوالي 36 مليونا و220 ألفا، وهو نفس المستوى الذي كلن عليه في عام 1977.ونتيجة لذلك، من المتوقع أن ينخفض عدد السكان في سن العمل من 36 مليونا و740 ألفا في عام 2022، إلى 16 مليونا و580 ألفا في عام 2072.ويرجع السبب في انخفاض عدد السكان في سن العمل إلى الانخفاض المستمر في عدد المواليد، الذي سينخفض من 250 ألفا في عام 2022 إلى مستوى 220 ألفا في عام 2025، ثم إلى حوالي 160 ألفا في عام 2072.وقال التقرير إن التجاه المتصاعد في عدد كبار السن سوف يستمر، بحيث يصل عدد الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما إلى أكثر من 10 ملايين شخص في عام 2025، ثم إلى 17 مليونا و270 ألفا في عام 2072، بعدما كان 8 ملايين و980 ألفا في عام 2022.كما سيرتفع العمر المتوقع للكوريين باستمرار من 83.5 عام في هذا العام، إلى 88.6 عام حتى عام 2050، ثم إلى أكثر من 90 عاما بحلول عام 2072.وبالإضافة إلى ذلك، توقع التقرير أن يزداد عدد الأجانب الوافدين إلى كوريا سنويا بحوالي 55 ألف شخص بدءا من عام 2030.